Прощание с актером Анатолием Лобоцким проходит в Москве

Прощание с актером Анатолием Лобоцким проходит в четверг, 25 декабря, в Театре имени Владимира Маяковского. Артист вступил в труппу театра сразу после окончания Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Проводить Лобоцкого в последний путь пришли поклонники и коллеги по цеху, передает Starhit.
Анатолия Лобоцкого не стало на 67-м году жизни. О его смерти стало известно 20 декабря. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Лобоцкому диагностировали рак легкого, а в 2024 году ему удалили часть органа. Жизнь и карьера актера — в материале «Вечерней Москвы».
Лобоцкий известен зрителям по роли Саши Кострова в сериале «Молодежка», а также по образу полковника Глухова в фильме «Калашников».
Народная артистка России Юлия Рутберг, четвертая жена Анатолия Лобоцкого, с которым она прожила в гражданском браке восемь лет, заявила о том, что артиста уважали как коллеги, так и зрители. Она также отметила, что актер являлся для многих примером для подражания.