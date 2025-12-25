Ричмонд
Прощание с актером Анатолием Лобоцким проходит в Москве

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Проводить Лобоцкого в последний путь пришли поклонники и коллеги по цеху, передает Starhit.

Анатолия Лобоцкого не стало на 67-м году жизни. О его смерти стало известно 20 декабря. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Лобоцкому диагностировали рак легкого, а в 2024 году ему удалили часть органа. Жизнь и карьера актера — в материале «Вечерней Москвы».

Лобоцкий известен зрителям по роли Саши Кострова в сериале «Молодежка», а также по образу полковника Глухова в фильме «Калашников».

Народная артистка России Юлия Рутберг, четвертая жена Анатолия Лобоцкого, с которым она прожила в гражданском браке восемь лет, заявила о том, что артиста уважали как коллеги, так и зрители. Она также отметила, что актер являлся для многих примером для подражания.