Прощание с актером Анатолием Лобоцким проходит в Москве

Народная артистка России Юлия Рутберг, четвертая жена Анатолия Лобоцкого, с которым она прожила в гражданском браке восемь лет, заявила о том, что артиста уважали как коллеги, так и зрители. Она также отметила, что актер являлся для многих примером для подражания.