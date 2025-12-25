В «Аэрофлоте» начались кадровые перестановки после летней масштабной кибератаки

Сбой в системе «Аэрофлота» из-за хакерской атаки произошел в конце июля.
Замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Антон Мацкевич «Аэрофлот» покинул пост после летней кибератаки. Об этом сообщают telegram-каналы.
«По словам двух источников СМИ в авиаотрасли, руководителя IT-блока уволили в середине декабря. Однако в “Аэрофлоте” подчеркивают, что он покинул компанию по собственному желанию», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». В «Аэрофлот’заявили, что обязанности замгендиректора по IT и исполняет Денис Попов. Ранее он возглавлял дочернюю IT-компанию “АФЛТ-Системс”.
В конце июля вышла из строя система бронирования «Аэрофлота». Из-за сбоя в работе IT-систем были отменены и перенесены десятки рейсов по всей стране. Позднее Генеральная прокуратура заявила, что сбой был вызван хакерской атакой.