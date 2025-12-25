В «Аэрофлоте» начались кадровые перестановки после летней масштабной кибератаки

«По словам двух источников СМИ в авиаотрасли, руководителя IT-блока уволили в середине декабря. Однако в “Аэрофлоте” подчеркивают, что он покинул компанию по собственному желанию», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». В «Аэрофлот’заявили, что обязанности замгендиректора по IT и исполняет Денис Попов. Ранее он возглавлял дочернюю IT-компанию “АФЛТ-Системс”.