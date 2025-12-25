Ричмонд
В Россию экстрадировали мошенника, который обманул 15 человек на 80 млн и сбежал в ОАЭ

Россиянина Андрея Плотникова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, доставили в РФ из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Его экстрадировали по запросу Генпрокуратуры РФ.

Источник: Life.ru

Обвиняемый в мошенничестве россиянин Плотников экстрадирован из ОАЭ. Видео © Генпрокуратура России.

По версии следствия, в 2018 году Плотников предлагал людям выгодно вложить деньги на международных рынках. Он убедил 15 человек передать ему более 80 миллионов рублей, но исполнять обещания не собирался.

После этого обвиняемый скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. Его задержали в ОАЭ, после чего российские власти оперативно направили запрос о выдаче.

Благодаря согласованной работе с зарубежными коллегами ОАЭ удовлетворили запрос. Плотникова под конвоем посадили на самолёт, и теперь ему предстоит отвечать перед российским судом.

Ранее сообщалось об экстрадиции из ОАЭ в Москву сооснователя печально известной финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Предварительный ущерб от деятельности этой мошеннической компании оценивается в пять миллиардов рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.