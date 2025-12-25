Дед Мороз посоветовал, какую елку выбрать на Новый год

Споры между сторонниками живых и искусственных елок Дед Мороз воспринимает спокойно. «Если у тебя есть возможность и желание поставить натуральную елочку, то не вижу в этом ничего плохого», — считает он, уважая и выбор тех, кто предпочитает «эковариант». Главное, чтобы в доме царили радость и желание делать добро, а какая ель будет сверкать огнями — вопрос личного выбора и возможностей каждой семьи. Нет особой разницы, рядом с каким деревцем петь «В лесу родилась елочка». Кстати, по мнению Деда Мороза, эта песня абсолютно заслуженно стала хитом на все времена. «Я в разных стилях эту песню уже слышал, даже в хэви-метал!» — признался он. Секрет ее популярности прост: она добрая и точно передает дух праздника.