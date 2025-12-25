Дед Мороз посоветовал, какую елку выбрать на Новый год

Какую елку выбрать, живую или искусственную, — в преддверии праздников московский Дед Мороз из «Кузьминок-Люблина» поделился с aif.ru новогодними и житейскими мудростями и ответил на несколько животрепещущих вопросов.
Споры между сторонниками живых и искусственных елок Дед Мороз воспринимает спокойно. «Если у тебя есть возможность и желание поставить натуральную елочку, то не вижу в этом ничего плохого», — считает он, уважая и выбор тех, кто предпочитает «эковариант». Главное, чтобы в доме царили радость и желание делать добро, а какая ель будет сверкать огнями — вопрос личного выбора и возможностей каждой семьи. Нет особой разницы, рядом с каким деревцем петь «В лесу родилась елочка». Кстати, по мнению Деда Мороза, эта песня абсолютно заслуженно стала хитом на все времена. «Я в разных стилях эту песню уже слышал, даже в хэви-метал!» — признался он. Секрет ее популярности прост: она добрая и точно передает дух праздника.
Вопрос, много ли денег из своей пенсии Дед Мороз тратит на подарки, его удивил. «Пенсию? Я даже не знаю, что такое пенсия… Это моя жизнь — нести добро людям», — заявил он. При этом новогодний волшебник практично заметил, что для покупки подарков деньги нужны и мир не без добрых людей. «Деньги даны в помощь человеку, чтобы делать добрые дела!» — таково его твердое убеждение.