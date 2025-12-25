Ричмонд
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с большими потерями отводит силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в российских силовых структурах.

— В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ государственной пограничной службы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области, — сообщил источник РИА Новости.

22 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили, что армия ВС РФ использует устройство «Веревка» для нейтрализации украинских дронов в зоне спецоперации. Благодаря «Веревке» российские солдаты могут перехватывать украинские разведывательные квадрокоптеры, дроны-камикадзе и бомбардировщики.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, наступление продолжается по всем направлениям, а противник отходит с позиций.