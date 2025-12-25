ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ, наступление продолжается по всем направлениям, а противник отходит с позиций.