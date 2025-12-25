Экс-помощника Горбачева Славина сбил Mercedes: он находится в реанимации

24 декабря в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников инцидента якобы оказался бывший помощник Михаила Горбачева. Политолог Борис Славин попал под колеса автомобиля. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, Бориса Славина сбил автомобиль марки Mercedes. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
Как отметил сын Бориса Славина, сейчас пострадавший находится в реанимации.
Днем 24 декабря в результате тяжелой аварии, произошедшей на территории Алнашского района Удмуртии, погибли два человека. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» 1956 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Гранта», которой управляла 59-летняя жительница региона.
На 47-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень в Белоярском районе 24 декабря вечером произошла серьезная авария с участием трех грузовиков и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадали два человека.
24 декабря около 19:00 в Вяземском районе на 126 километре дороги А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Тойота-Королла», двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортного средства. Он съехал с дороги и наехал на электроопору.
В Перми рабочий день 25 декабря начался с серии ДТП на дорогах города. Очевидцы сообщили о массовом столкновении автомобилей на Красавинском мосту. Движение парализовано по направлению в Индустриальный район.
В селе Матвеевка Хабаровского края произошло ДТП с участием семи легковых автомобилей. Причиной аварии стали неудовлетворительные дорожные условия — гололед. Инцидент произошел в районе дома 38 на улице Центральной.
До этого на трассе Пермь-Екатеринбург у отворота на село Кыласово произошла серьезная авария — микроавтобус врезался в грузовик. Сообщалось о семи погибших и более десяти пострадавших, которым потребовалась госпитализация.