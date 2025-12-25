Экс-помощника Горбачева Славина сбил Mercedes: он находится в реанимации

24 декабря около 19:00 в Вяземском районе на 126 километре дороги А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Тойота-Королла», двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортного средства. Он съехал с дороги и наехал на электроопору.