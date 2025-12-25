Старший сын Дмитрия Диброва сбежал от матери после развода родителей

Дети, по словам Полины, тонко чувствовали её состояние и поддерживали на всех этапах. Сейчас у неё с Дмитрием замечательные взаимоотношения, а справиться с ситуацией помогла уверенность в будущем и поддержка близких. Тем не менее детям ещё нужно время на адаптацию. Например, старший сын Саша сейчас живёт у отца, так как всегда воспринимал его как «волшебника», который показывает всё интересное, в то время как мама учит бытовой дисциплине.