Старший сын Дмитрия Диброва сбежал от матери после развода родителей

Бизнесвумен Полина Диброва в интервью Леди Mail рассказала, как дети пережили развод звёздных родителей. Она подчеркнула, что заблаговременно обсудила предстоящие события как с Дмитрием Дибровым, так и с наследниками. На данный момент ситуация в семье спокойная, несмотря на различные публикации в СМИ.

Источник: Life.ru

Дети, по словам Полины, тонко чувствовали её состояние и поддерживали на всех этапах. Сейчас у неё с Дмитрием замечательные взаимоотношения, а справиться с ситуацией помогла уверенность в будущем и поддержка близких. Тем не менее детям ещё нужно время на адаптацию. Например, старший сын Саша сейчас живёт у отца, так как всегда воспринимал его как «волшебника», который показывает всё интересное, в то время как мама учит бытовой дисциплине.

«Конечно, он сбежал к отцу, потому что ему там удобно. Ну, подросток. Но сегодня, например, у него заболела голова. И он пришёл к маме. Ну, собственно, так и живём», — отметила бывшая жена Диброва.

Напомним, Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака. 25 сентября 2025 года их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Самих экс-супругов на заседании не было, их представляли адвокаты. При этом Дмитрий оставил Полину без особняка за 800 млн. Однако детей суд оставил жить с мамой, отец должен будет позаботиться о содержании наследников.

