Николай Дроздов расскажет детям сказки коренных народов Севера

По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярины Сугаковой, проект «Сказки Севера» помогает бережно сохранять и развивать культурное наследие коренных народов. «Многие из этих историй раньше можно было найти только в редких изданиях региональных библиотек, — отмечает она, — а сегодня они звучат на популярных цифровых платформах. Особенно символично, что новый выпуск озвучил Николай Дроздов, посвятивший жизнь изучению природы и животных. Его голос помогает по-новому раскрыть мудрость северных сказок и заинтересовать ими детей и взрослых».