Николай Дроздов расскажет детям сказки коренных народов Севера

Николай Дроздов стал рассказчиком в новом выпуске «Сказок Севера».
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов озвучил новый выпуск «Сказок Севера» с историями про животных. Проект реализует компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Ненецкие, эвенкийские и якутские сказки о животных уже доступны для бесплатного прослушивания на платформах популярных аудиосервисов.
«На территории России живет много народностей. Северные кочевники — одни из самых удивительных, ведь они живут в очень суровых условиях бескрайней тундры. Их многовековая мудрость, выраженная в сказках, может быть очень полезна детям. Поэтому я рад принять участие в выпуске “Сказок Севера”, где главными героями являются животные. Ведь это та тема, которой я посвятил всю свою жизнь», — рассказал Николай Дроздов.
В сборнике мудрость народов Севера передается через истории про животных: лис, волков, оленей, росомах и других героев. Они говорят голосами известных артистов — Светланы Письмиченко, Михаила Черняка, а также телерадиоведущего Феликса Невелева. Дополняют атмосферу аудиоэффекты, еще глубже погружающие слушателей в сказку: треск костра, шум ветра, звон оленьих упряжек и народные напевы.
По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярины Сугаковой, проект «Сказки Севера» помогает бережно сохранять и развивать культурное наследие коренных народов. «Многие из этих историй раньше можно было найти только в редких изданиях региональных библиотек, — отмечает она, — а сегодня они звучат на популярных цифровых платформах. Особенно символично, что новый выпуск озвучил Николай Дроздов, посвятивший жизнь изучению природы и животных. Его голос помогает по-новому раскрыть мудрость северных сказок и заинтересовать ими детей и взрослых».
Новый выпуск стал частью большой цифровой библиотеки, созданной «Газпром нефтью» по программе социальных инвестиций «Родные города». Ее архив уже объединяет 50 аудиосказок. Многие истории были записаны со слов кочевников еще в начале двадцатого века.