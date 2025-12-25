Глава пермских узбеков, призывавший земляков пойти на СВО, поздравил бойцов фруктами. Фото

Ветеранов СВО не оставили без подарков (архивное фото).
В Пермском клиническом госпитале, где восстанавливаются ветераны войн, в числе которых участники спецоперации, прошел предновогодний концерт. Организатором мероприятия выступил городской Совет ветеранов, возглавляет который воин-афганец Ирик Шигабутдинов. Для пациентов госпитали исполнили песни, а глава таджикской диаспоры в Перми подарил фрукты. Об этом сообщается в группе «“СИЛА В БРАТСТВЕ — 59” — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
24 декабря в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн (Встречная, 31А), прошел завершающий концерт этого года от лауреатов международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве!». Для пациентов госпиталя, ветеранов Афганистана, Чечни и раненых участников СВО выступили ветеран-афганец Алексей Ефимов, член семьи боевого офицера ВКС Надежда Алова и постоянный ведущий концертов, афганец Ирик Шигабутдинов. Каждый зритель в зале получил подарок в виде мандаринов, а лидер узбекской диаспоры в Джахонгир Джалолов подарил ящик фруктов бойцам СВО", — рассказали организаторы концерта в соцсети.
В 2022 году лидер общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал своих земляков отправиться на СВО. Он высказал мнение, что таким образом узбеки должны «оправдать хлеб», который едят в России. После громкого заявления Джалолов сказал, что в его адрес стали поступать угрозы от узбеков, проживающих не только в России, но и за рубежом.
Ирик Шигабутдинов передал зрителям, пришедшим на концерт, мандарины.