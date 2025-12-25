Глава пермских узбеков, призывавший земляков пойти на СВО, поздравил бойцов фруктами. Фото

В 2022 году лидер общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал своих земляков отправиться на СВО. Он высказал мнение, что таким образом узбеки должны «оправдать хлеб», который едят в России. После громкого заявления Джалолов сказал, что в его адрес стали поступать угрозы от узбеков, проживающих не только в России, но и за рубежом.