Губернатор Тюменской области подарил жителям ЛНР новогоднюю елку

Представители местной власти поздравили горожан с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелали исполнения заветных желаний, мира и благополучия в 2026 году. Отдельное внимание уделили детям, для которых подготовили интерактивные игровые программы и встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.