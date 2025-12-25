Губернатор Тюменской области подарил жителям ЛНР новогоднюю елку

Елка от тюменского губернатора была установлена на главной площади Краснодона (архивное фото).
В Краснодоне (Луганская народная республика) зажгла огни новогодняя елка, подаренная губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
«На площади имени Ленина состоялась торжественная церемония открытия главной елки Краснодонского муниципального округа. Елка, щедро украшенная гирляндами, была подарена губернатором Тюменской области Александром Моором и стала настоящим украшением праздника», — указано в публикации.
Представители местной власти поздравили горожан с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелали исполнения заветных желаний, мира и благополучия в 2026 году. Отдельное внимание уделили детям, для которых подготовили интерактивные игровые программы и встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Власти округа сообщили, что новогодняя елка на площади имени Ленина будет центром массовых гуляний в новогодние каникулы. Здесь запланированы дневные детские программы, зимние забавы, вечерние концерты и тематические акции.
Тюменская область оказывает помощь Краснодону с мая 2022 года. С тех пор, как регион взял шефство над городом.