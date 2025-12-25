Бомбардиро Крокодило, «сам решууу» и эффект Долиной: в России появился рейтинг самых лучших мемов за 2025 год

Мемы «Бомбардиро Крокодило», «эффект Долиной» и «А ниче тот факт, что…» вошли в тройку лидеров по упоминаниям среди россиян. Аналитическая компания «Медиалогия» подвела итоги ежегодного исследования и назвала 15 самых популярных интернет-мемов в русскоязычном сегменте интернета. Юмор российских пользователей определяли искусственный интеллект, громкие скандалы и глубокие культурные тренды цифровой эпохи. Рейтинг построен на количестве упоминаний в социальных сетях, блогах и на форумах, в него вошли мемы, появившиеся или показавшие взрывной рост, более 100%, в 2025 году. Подробнее о лучших мемах за 2025 год — в материале URA.RU.