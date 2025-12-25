Бомбардиро Крокодило, «сам решууу» и эффект Долиной: в России появился рейтинг самых лучших мемов за 2025 год

ИИ-контент и Долина стали самыми популярными мемами в 2025 году.
Мемы «Бомбардиро Крокодило», «эффект Долиной» и «А ниче тот факт, что…» вошли в тройку лидеров по упоминаниям среди россиян. Аналитическая компания «Медиалогия» подвела итоги ежегодного исследования и назвала 15 самых популярных интернет-мемов в русскоязычном сегменте интернета. Юмор российских пользователей определяли искусственный интеллект, громкие скандалы и глубокие культурные тренды цифровой эпохи. Рейтинг построен на количестве упоминаний в социальных сетях, блогах и на форумах, в него вошли мемы, появившиеся или показавшие взрывной рост, более 100%, в 2025 году. Подробнее о лучших мемах за 2025 год — в материале URA.RU.
1. Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Балерина Капучино и другой ИИ-абсурд.
Этот феномен стал абсолютным чемпионом, собрав более 1,1 млн упоминаний в социальных медиа. За псевдоитальянскими именами вроде «Бомбардиро Крокодило», «Тралалело Тралала» и «Балерина Капучино» скрывается целая вселенная абсурдных существ, сгенерированных нейросетями. Их популярность объясняется «эффектом шока от абсурда»: мозг, не находя логики, фиксирует это как нечто новое и провоцирует цепную реакцию распространения.
Феномен вышел за пределы соцсетей: например, был создан мод для популярной игры Minecraft, добавляющий этих существ в игру в виде реальных персонажей с уникальными анимациями. Однако психологи отмечают, что постоянный просмотр такого бессмысленного контента может негативно влиять на концентрацию внимания, формируя так называемое «клиповое мышление».
2. Эффект Долиной.
Бомбардиро Крокодило и другой ИИ-контент подобной тематики набрал более миллиона упоминаний в соцсетях.
История с мошенничеством на рынке недвижимости вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной породила более 251,4 тысячи публикаций. Дело получило широкий резонанс, дойдя до Верховного суда и вызвав реакцию политиков. Фразы из дела начали входить в повседневный лексикон, а филологи даже заговорили об их включении в словари.
Шутки достигли пика, когда выяснилось, что аферист использовал паспорт с фото британского актера Тома Холланда, известного многим по роли Человека-Паука в новой трилогии и роману с актрисой и моделью Зендеей. Теперь в соцсетях актеру из «Человека-Паука» шутливо предлагают «вернуть деньги» певице.
3. «А ниче тот факт, что…».
Фраза белорусского блогера Palswic (настоящее имя — Михаил Сущих), высмеивающая речевые паттерны молодежи, набрала 194,6 тыс. упоминаний в различных медиа. Мем быстро эволюционировал из локальной шутки в успешный бренд. Автор и его объединение «Баловники» заключили рекламные контракты и начали сотрудничество с музыкальными лейблами, доказав, что виральный контент может стать основой для бизнеса. А россияне стали активно использовать эту фразу в повседневной жизни, что вывело ее за границы обычного интернет-мема, жизнь которого часто скоротечна.
4. Дикий огурец.
Ироничная отсылка к «дикому огурцу» как к древнему и нелепому предку современного овоща, запущенная тиктокером Colossus (настоящее имя неизвестно), стала универсальной реакцией на что-то устаревшее или несуразное. За год шутка набрала 185,9 тыс. упоминаний, став примером того, как один удачный креатив может породить массовый тренд.
5. «Сидим с бобром за столом».
Трек музыкантов Вячеслава Скрипки и Андрея Попова, исполненный на музыкальной телепередаче «Прослушка» в 2024-м, к 2025-му превратился в интернет-хит (175,4 тыс. упоминаний в социальных медиа). Его добродушная и навязчивая мелодия спровоцировала волну пользовательского творчества: ремиксы, ИИ-ролики и создание тематического мерча.
6. «42, братуха».
«Я точно знаю, но не могу доказать» наряду с другими мемами вошел в обиход общения.
Приветствие стримера 5opka (Кирилл Баранов) стало культовым. Оно отсылает к фантастическому комедийному роману писателя Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» и Кемеровской области. 42 — код Кузбасса, а в романе оно ассоциируется с ответом на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального».
Эту фразу повторили в 173,3 тыс. публикаций. Изначально интернет-шутка переросла в настоящее движение «42 братухи» с офлайн-мероприятиями и даже музыкальной коллаборацией с певцом Дмитрием Маликовым.
7. Скебоб.
Персонаж американской художницы Джен Норпчени неожиданно покорил русскоязычный сегмент интернета, набрав 146,8 тыс. упоминаний. Скебоб представляет из себя мультяшную круглую ворону с растрепанной прической-перьями на голове и огромным оранжевым клювом. Популярность Скебоба демонстрирует глобализацию мем-культуры, когда локальный, нишевый арт-объект может стать общеупотребимым мемом в другой стране.
8. «Я точно знаю, но не могу это доказать».
Фраза сержанта Доакса, которого сыграл актер Эрик Кинг, из сериала «Декстер» стала формулой для выражения непопулярных мнений и сомнений (123,4 тыс. упоминаний). Мем подчеркивает, как поп-культурные отсылки становятся удобным шаблоном для описания личных переживаний и социальных наблюдений в повседневности.
9. Юра Борисов за столом.
Фотография актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна с вечеринки журнала о моде GQ перед вручением британской кинопремии BAFTA стала сенсацией. Оригинальный пост набрал 118 тыс. просмотров, а общее число упоминаний в медиа превысило 114,7 тыс.
Пользователи увидели в кадре архетип «того самого дяди» на семейном застолье, который задает неловкие вопросы, раздает советы и обещает решить все проблемы. Фотография настолько точно попала в коллективное бессознательное, что породила волну мемов про «директора лесозаготовочного завода» и человека, который «приносит на мероприятия бутылку водки».
10. «Сам решуууу».
Реплика из диалога юмористов Ильи Соболева и Дениса Сябитова на «Шоу Воли» мгновенно стала символическим ответом на гиперопеку. Эту фразу упомянули 110,5 тыс. раз и вряд ли получится посчитать количество ее упоминаний в реальной жизни.
11. «Мама, вызывай такси».
Фраза из инцидента в Тобольске, где женщину с ребенком высадили из автобуса, набрала более 96,7 тыс. упоминаний. На ней плачущий мальчик требует, чтобы мама вызвала такси до дома. История вышла далеко за рамки локального происшествия, превратившись в кричалку о любой несправедливости, хамстве или ситуации, требующей срочного выхода.
12. «Умный человек в очках скачать обои».
Ян Топлес запустил спланированный мем.
Этот мем — яркий пример «постпостиронии» и цифрового абсурда. Фотография блогера-популяризатора науки Яна Топлсе, сделанная еще в 2018 году, в июле 2025-го заполонила TikTok и Telegram с подписью «умный человек в очках скачать обои». Изначально бессмысленная фраза и нейтральное изображение стали идеальным инструментом для метаироничных шуток.
Пикантность ситуации добавило признание самого Топлеса в августе 2025 года: он заявил, что мем был хорошо спланированной акцией его команды, которая целенаправленно занималась его популяризацией, включая запуск изображения на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке и в Москва-Сити. Таким образом, мем, который изначально казался стихийным народным творчеством, оказался продуманным медийным проектом, набравшим в итоге 91,9 тыс. упоминаний в медиасреде.
13. «MAX, который ловит даже на парковке».
Фраза певицы и блогера Инстасамки (Дарья Еропкина) о новом отечественном мессенджере MAX мгновенно стала трендом и набрала 78,9 тыс. упоминаний в соцсетях. Пользователи, оценив нативный и гиперболизированный стиль высказывания, стали пародировать его, применяя к любым ситуациям с интонацией преувеличения.
14. «Базовый минимум или роскошный максимум».
Ироничное сравнение жизненной необходимости и даром изобилия набрало 78,6 тыс. упоминаний в социальных медиа. Оно точно отразило дискуссии о потребительстве и достатке, плотно войдя в повседневный лексикон как образец актуального онлайн-сленга. Популярность тренда привела к появлению песни «Базовый минимум» авторов Sabi (Сабина Мамедова) и MIA BOYKA (Мария Бойко), которая также завирусилась среди россиян.
15. «Никому не скажу, но будут знаки».
Мем о невозможности скрыть очевидное стал универсальной оболочкой для шуток о тайных привычках, отношениях или мечтах, которые так и просятся наружу, отразив всеобщую любовь к тонкому намеку. Пользователи опубликовали его 60,8 тыс. раз.