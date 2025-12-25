Как пенсионерам ХМАО попасть в соцфонд в новогодние праздники

В дежурный день специалисты примут граждан по вопросам выплаты социального пособия на погребение и других зависящих от сроков обращений мер поддержки. Онлайн-сервисы СФР на портале госуслуг будут работать без выходных и перерывов. Через них можно подать заявления на назначение и продление социальных выплат, уточнить статус уже поданных обращений.