Как пенсионерам ХМАО попасть в соцфонд в новогодние праздники

В Югре специалисты Соцфонда будут дежурить 5 января.
В Югре в новогодние праздники региональный Соцфонд будет работать по особому расписанию. О графике работы клиентских служб в городах региона рассказали в пресс-службе ведомства.
«В этом году клиентские службы фонда завершают приём граждан 30 декабря. К стандартному графику работы они вернутся 12 января. Чтобы у югорчан была возможность обратиться за услугами во время праздников, 5 января офисы Отделения фонда проведут обслуживание по сокращенному графику», — рассказали в региональном Соцфонде.
5 января клиентские службы Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска примут граждан с 10 до 15 часов по адресам:
Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.31Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение 16, корпус 2Сургут, улица 30 лет Победы, 19 и ул. Майская, д. 8, корп.1Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 17, корп.б.
В дежурный день специалисты примут граждан по вопросам выплаты социального пособия на погребение и других зависящих от сроков обращений мер поддержки. Онлайн-сервисы СФР на портале госуслуг будут работать без выходных и перерывов. Через них можно подать заявления на назначение и продление социальных выплат, уточнить статус уже поданных обращений.