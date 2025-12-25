Ричмонд
В декабре в Ростовской области обновили список редких и популярных детских имен

Офелия, Айлун, Нихат и Ролан: мальчики и девочки с редкими именами родились на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили имена, которые считаются редкими в регионе. Список опубликовали в реестре ЗАГС. Речь идет о данных по состоянию на 25 декабря 2025 года.

Девочек назвали Офелия, Леана, Зебихон, Назия и Айлун, мальчиков — Нихат, Юсуп, Ролан, Амир-Хан и Али Асаф.

При этом ранее жители Дона, которые успели посмотреть список до обновления, рассказали о таких редких именах как Ираида, Аврора-Любовь, Мона, Ареанна, Дамиан, Джиеншо.

Самыми распространенными на Дону именами в декабре оказались: София (609 новорожденных девочек), Мария (535), Ева (531), Варвара (513), Анна (462); Михаил (718 новорожденных мальчиков), Александр (648), Артем (575), Иван (476), Матвей (468).