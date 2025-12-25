В Свердловской области с 1 января проиндексируют социальные выплаты

Кроме того, индексация коснётся и мер социальной поддержки семей с детьми. Ежемесячное пособие на междугородний проезд для школьников из многодетных семей возрастёт до 625 рублей, а размер единовременной выплаты на покупку школьной формы составит уже 6521 рубль.