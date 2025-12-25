В Свердловской области с 1 января проиндексируют социальные выплаты

Социальные выплаты жителям Свердловской области увеличатся на 4%. Это произойдёт уже с 1 января, соответствующее поручение дал губернатор Денис Паслер, сообщает региональный департамент информполитики.
Размер областного материнского капитала достигнет 182 тысячи 493 рубля, а при рождении сразу троих детей — 272 тысячи 738 рублей. Также возрастут ежемесячные пособия на детей, родителям детей-инвалидов, выплаты малоимущим семьям, инвалидам, получившим военные травмы, членам семей уральцев, погибших при исполнении воинского долга, и другим.
Также повышенные выплаты получат обладатели знаков отличия Свердловской области. Женщины, награждённые знаком «Материнская доблесть» III, II и I степени, получат соответственно 51 505, 103 007 и 206 016 рублей.
Кроме того, индексация коснётся и мер социальной поддержки семей с детьми. Ежемесячное пособие на междугородний проезд для школьников из многодетных семей возрастёт до 625 рублей, а размер единовременной выплаты на покупку школьной формы составит уже 6521 рубль.