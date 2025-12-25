Ричмонд
СВО
Рождественскую службу в католическом приходе в Брестской области проводит священник из Индии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из католических приходов Брестской области служит священник из Индии. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 4. Брест», сообщает БЕЛТА.

Источник: Скриншот видео "Беларусь 4. Брест"

Харалд Джуд Менезес родился в Центральной Индии в католической семье. С детства он мечтал стать священником. После обучения его направили служить в Россию. «Слышал много хорошего о Беларуси. Когда представилась возможность приехать сюда, с удовольствием ею воспользовался», — поделился настоятель костела Успения Божьей Матери в агрогородке Дарево Ляховичского района. По данным телеканала, он также викарий костела Фатимской Божьей Матери в Барановичах.

Родные и друзья с удивлением, но позитивно восприняли новость о его переезде в Беларусь. «Они быстренько посмотрели в интернете, где находится Беларусь. Старший брат работает в финансовой сфере, он сразу по валюте вопрос задал. Кто-то другой спрашивал про еду, какой народ живет. Позитивно восприняли. Еще не все знают (не всем однокурсникам, друзьям рассказал), что сейчас нахожусь в Беларуси», — добавил священник.

По его словам, белорусы приняли доброжелательно. «Хорошая, дружная атмосфера и в приходе, и в разных учреждениях. Получил справки для работы: всегда улыбающиеся лица. Мне встречаются люди, которые очень дружные, открытые. Это одна из причин, по которой для меня начался праздник: приехал в Беларусь — и начался праздник», — сказал настоятель костела. Он учит белорусский язык, чтобы на нем проводить службы.