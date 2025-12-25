Рождественскую службу в католическом приходе в Брестской области проводит священник из Индии

По его словам, белорусы приняли доброжелательно. «Хорошая, дружная атмосфера и в приходе, и в разных учреждениях. Получил справки для работы: всегда улыбающиеся лица. Мне встречаются люди, которые очень дружные, открытые. Это одна из причин, по которой для меня начался праздник: приехал в Беларусь — и начался праздник», — сказал настоятель костела. Он учит белорусский язык, чтобы на нем проводить службы.