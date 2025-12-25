Белорусский эксперт сказала, почему банку с икрой перед покупкой надо потрясти

Заведующая лабораторией токсикологических исследований Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания Научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Татьяна Смоляк сказала, почему банку с икрой перед покупкой надо потрясти. Подробности пишет sb.by.
Специалист уточняет, что обязательными условиями правильного хранения красной икры являются холод и герметичность. Она добавила, если указанные условия соблюдены, то тара может быть любой: стеклянной, пластиковой, жестяной. Однако наиболее оптимальным вариантом является стеклянная банка с металлической крышкой, которая дает возможность увидеть цвет, размер икринок, убедиться в том, что нет воды.
— При покупке икры в стеклянной таре следует обратить внимание на заполнение емкости. Недопустимы пустоты, икра не должна «болтаться» и переливаться из одной стороны в другую. Исключено и бульканье — это признак некачественного продукта, который пустил сок или неправильно обработан и упакован, — подчеркнула Смоляк.
По ее словам, при покупке икры в жестяной банке также есть возможность удостовериться в ее качестве. Специалист поясняет, что для этого белорусы просто должны потрясти банку.. В том случае, если слышны характерные звуки присутствия жидкости, то такую икру лучше не брать. Кроме того, Татьяна Смоляк уточняет: дата изготовления должна быть выдавлена на дне, а еще изготовитель обязательно пишет на этикетке, из какой именно рыбы была изготовлена икра.
Специалист подчеркивает, что на этикетке должно быть указано наименование продукции (к примеру, «Икра зернистая лососевая»), вид рыбы. Также должен быть нанесен единый знак ЕАС, информация про производителя, указан срок годности. К слову, оптимальный составляет до 12 месяцев. Упаковка должна быть целой, без вздутий и деформации.
Что касается самой икры, то ее цвет должен быть однородным и характерным для конкретного вида рыбы. Вместе с тем икринки должны быть чистые, упругие, целые и легко отделяться одна от другой, без пленки и сгустков крови. Не допускается слишком яркий или же слишком тусклый цвет икринок, слипшиеся икринки, желеобразная масса, икринки с белым налетом. У качественной икры, замечает специалист, приятный запах, который слегка напоминает свежую рыбу. А вот резкий запах недопустим.
