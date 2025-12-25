Белорусский эксперт сказала, почему банку с икрой перед покупкой надо потрясти

По ее словам, при покупке икры в жестяной банке также есть возможность удостовериться в ее качестве. Специалист поясняет, что для этого белорусы просто должны потрясти банку.. В том случае, если слышны характерные звуки присутствия жидкости, то такую икру лучше не брать. Кроме того, Татьяна Смоляк уточняет: дата изготовления должна быть выдавлена на дне, а еще изготовитель обязательно пишет на этикетке, из какой именно рыбы была изготовлена икра.