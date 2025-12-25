Ричмонд
Жителя Башкирии осудили на семь месяцев колонии за долги по алиментам

За полгода долг по алиментам вырос до 110 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Стерлитамака осужден к реальному сроку лишения свободы за неуплату алиментов для своей дочери.

Согласно материалам прокуратуры, мужчину неоднократно предупреждали об ответственности и даже привлекали к административной, однако он продолжал игнорировать свои обязанности: не навещал ребенка, не помогал материально, уклонялся от официального трудоустройства и скрывал свои доходы.

В результате за полгода сумма его долга перед ребенком превысила 110 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, добавили в ведомстве.

Суд счел его действия злостным уклонением и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

