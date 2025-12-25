Жителя Башкирии осудили на семь месяцев колонии за долги по алиментам

Согласно материалам прокуратуры, мужчину неоднократно предупреждали об ответственности и даже привлекали к административной, однако он продолжал игнорировать свои обязанности: не навещал ребенка, не помогал материально, уклонялся от официального трудоустройства и скрывал свои доходы.