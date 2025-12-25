Damumed наказали на 286 млн за монопольные цены на медуслуги

Так, согласно данным агентства за 25 декабря 2025 года, в ходе расследования стало понятно, что компания устанавливала завышенные цены на услуги по доступу к медицинской информационной системе Damumed и ее техническому обслуживанию.
«По решению специализированного суда по административным правонарушениям Астаны на компанию наложен штраф в размере 286 миллионов тенге».Пресс-служба АЗРК РК.
Также отмечено, что на данный момент штраф оплачен полностью.
Еще летом 2025 года сообщалось о том, что 400 миллионов тенге похитили на востоке страны через Damumed.