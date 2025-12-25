Ричмонд
Damumed наказали на 286 млн за монопольные цены на медуслуги

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Астане завершил проверку в отношении компании «Центр информационных технологий “Даму”. Об итогах — в материале Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, согласно данным агентства за 25 декабря 2025 года, в ходе расследования стало понятно, что компания устанавливала завышенные цены на услуги по доступу к медицинской информационной системе Damumed и ее техническому обслуживанию.

«По решению специализированного суда по административным правонарушениям Астаны на компанию наложен штраф в размере 286 миллионов тенге».Пресс-служба АЗРК РК.

Также отмечено, что на данный момент штраф оплачен полностью.

Еще летом 2025 года сообщалось о том, что 400 миллионов тенге похитили на востоке страны через Damumed.