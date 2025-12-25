Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске полиция и Росгвардия провели предновогодний рейд по ночным клубам

Всего было проверено около 80 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошли предновогодние профилактические рейды. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МВД региона, полиция совместно с СОБР Росгвардии проверили два ночных заведения в Октябрьском округе.

— Основной целью мероприятия является пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также правонарушений экстремистской и террористической направленности. Полицейские также провели разъяснительные беседы с посетителями о недопущении правонарушений, — рассказывают в агентстве.

Всего было проверено около 80 человек. Более 10 человек доставили в отделы полиции для дальнейшей беседы. У шести посетителей были выявлены признаки наркотического опьянения. Подобные рейды будут проводиться и дальше.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи проводят проверку из-за холода в домах Бодайбо.