В Иркутске полиция и Росгвардия провели предновогодний рейд по ночным клубам

В Иркутске прошли предновогодние профилактические рейды. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МВД региона, полиция совместно с СОБР Росгвардии проверили два ночных заведения в Октябрьском округе.
— Основной целью мероприятия является пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также правонарушений экстремистской и террористической направленности. Полицейские также провели разъяснительные беседы с посетителями о недопущении правонарушений, — рассказывают в агентстве.
Всего было проверено около 80 человек. Более 10 человек доставили в отделы полиции для дальнейшей беседы. У шести посетителей были выявлены признаки наркотического опьянения. Подобные рейды будут проводиться и дальше.
