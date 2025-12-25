Полиция переведена на усиленный режим по всему Казахстану: в МВД озвучили причину

Как подчеркнул Игорь Лепеха, все праздничные дни полицией будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников в местах проведения основных мероприятий, усилена безопасность объектов жизнеобеспечения, а также организована работа оперативных штабов и надзор за дорожным движением.