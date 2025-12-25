Огурцы и колбаса резко подорожали в Свердловской области

Рис шлифованный в Свердловской области подорожал почти на 2%, его средняя цена составляет 166 рублей за 1 кг. Вермишель подорожала на 2,2%, ее средняя цена составляет 133 рубля. Макаронные изделия также подорожали: за несколько дней их стоимость увеличилась на 1,6%, и теперь они стоят 133 рубля за 1 кг.