Огурцы и колбаса резко подорожали в Свердловской области

Больше всего подорожали огурцы и колбаса, говорится в исследовании Свердловскстата.
Так, за последнюю неделю значительно выросла стоимость всех видов колбасных изделий. Например, сосиски за короткий срок увеличились в цене на 1,3%, и теперь их средняя стоимость составляет 590 рублей за 1 кг. Вареные и полукопченые колбасы стали дороже на 3,4%, их цена достигла 752 рублей за 1 кг.
Творог подорожал на 1,1%, и теперь его средняя стоимость составляет 495 рублей. Молоко, сметана и сыр также стали дороже на 0,5%. Куриные яйца за неделю подорожали на 1%, средняя цена за десяток теперь составляет 91 рубль.
Печенье стало дороже на 2%, его средняя стоимость за 1 кг составляет 305 рублей. Белый хлеб подорожал на 1,1%, и теперь он стоит более 122 рублей за 1 кг. Напомним, что накануне 2025 года белый хлеб стоил 109 рублей. Рост цен на этот продукт превысил официальный уровень продуктовой инфляции, пишет «ФедералПресс».
Рис шлифованный в Свердловской области подорожал почти на 2%, его средняя цена составляет 166 рублей за 1 кг. Вермишель подорожала на 2,2%, ее средняя цена составляет 133 рубля. Макаронные изделия также подорожали: за несколько дней их стоимость увеличилась на 1,6%, и теперь они стоят 133 рубля за 1 кг.
Картофель подорожал на 7% (40 рублей), репчатый лук — на 3,7% (40 рублей), свекла — на 4,5% (35 рублей), морковь — на 5,5% (47 рублей), а свежие огурцы и помидоры — на 2% (240 и 221 рубль соответственно).
На общем фоне подорожания исключением стали бананы, которые подешевели на 2%, и теперь их средняя цена составляет 145 рублей за 1 кг.