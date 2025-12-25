В Управлении архитектуры Алматы прокомментировали критику общественных обсуждений

По словам руководителя Управления архитектуры и градостроительства Алмаса Жанбыршы, проведение общественных обсуждений проводится в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития от 30 сентября 2020 года № 505 «Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки)» (Правила).
«В соответствии с Правилами дата проведения общественных обсуждений посредством открытых собраний назначается не ранее двадцати календарных дней с даты размещения объявления о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. 25 ноября нами было официально объявлено в СМИ о проведении общественных обсуждений по проекту корректировки Генерального плана города с
Главный архитектор подчеркнул, что в объявлении о проведении общественных обсуждений содержится вся необходимая информация: электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить дополнительную информацию, запросить копии документов, относящихся к намечаемым обсуждениям.
«После замечаний о соблюдении процедур мы перепроверили все правила и убеждены, что требования законов соблюдены в полной мере. Поэтому сейчас проводим обсуждения в установленные ранее сроки», — добавил Алмас Жанбыршы.