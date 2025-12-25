В Управлении архитектуры Алматы прокомментировали критику общественных обсуждений

«В соответствии с Правилами дата проведения общественных обсуждений посредством открытых собраний назначается не ранее двадцати календарных дней с даты размещения объявления о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации. 25 ноября нами было официально объявлено в СМИ о проведении общественных обсуждений по проекту корректировки Генерального плана города с 24—26 декабря . Также на сайте Управления был опубликован проект корректировки, с которым могли ознакомиться все желающие. При этом сроки размещения самого проекта Правилами не регламентируются», — отметил он.