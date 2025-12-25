До 12 лет тюрьмы можно получить за нападение на медработников: Сенат одобрил поправки в Уголовный кодекс

«В случае применения насилия, не представляющего опасности для жизни и здоровья, ответственность усиливается и может включать более крупные штрафы, общественные или исправительные работы либо ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 7 лет. Наиболее строгие меры предусмотрены за применение насилия, опасного для жизни и здоровья. В таких случаях наказание устанавливается в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 12 лет», — отметила Аргынбекова.