Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане изменили правила перевыпуска ЭЦП: что важно знать

АО «Национальные информационные технологии» («НИТ») объявило о внедрении дополнительного этапа проверки при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП) в личном кабинете pki.gov.kz, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно распространенной 25 декабря 2025 года информации, теперь при перевыпуске ключей ЭЦП дополнительная проверка проводится двумя способами:

1. SMS-подтверждение — ввод одноразового кода, отправленного на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан Казахстана.

2. Через приложение eGov Mobile — ввод кода из цифрового документа.

«Обращаем внимание, что данный механизм не применяется к нерезидентам Республики Казахстан, так как их номера телефонов не зарегистрированы в Базе мобильных граждан РК. Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования ключей ЭЦП и делает процесс их перевыпуска более надежным», — объяснили в АО «НИТ».

Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в центры обслуживания населения (ЦОН). С лета 2025 года процедуру полностью перевели в онлайн-формат.