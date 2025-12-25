В Казахстане изменили правила перевыпуска ЭЦП: что важно знать

«Обращаем внимание, что данный механизм не применяется к нерезидентам Республики Казахстан, так как их номера телефонов не зарегистрированы в Базе мобильных граждан РК. Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования ключей ЭЦП и делает процесс их перевыпуска более надежным», — объяснили в АО «НИТ».