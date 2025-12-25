Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Востряковском кладбище

В среду генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила, что Лесневская умерла в возрасте 83 лет.
«В воскресенье будет прощание на Востряковском кладбище в 13 часов дня», — сказал Дмитрий.
Лесневская родилась 30 мая 1942 года.
В 1980-е она работала над знаменитой программой «Кинопанорама», а в 1991 году после расформирования Центрального телевидения СССР вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и «Класс!».
В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года — REN-TV, с 2010-го — РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005 году она стала президентом холдинга REN Media Group.