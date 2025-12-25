Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронят на Востряковском кладбище

В 1980-е она работала над знаменитой программой «Кинопанорама», а в 1991 году после расформирования Центрального телевидения СССР вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и «Класс!».