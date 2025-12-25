Боец Максим Веретнов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Максим Веретнов нашел свою вторую половинку и вместе с ней перебрался в Санкт-Петербург, шесть лет проработал там охранником. В октябре 2025 года заключил контракт и отправился «за ленточку». Попал в войска специального назначения — штурмовое подразделение. Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания 28 ноября, ему было 26 лет.