Боец Максим Веретнов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб Максим Веретнов из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр Геннадий Осодоев.
Боец родился в поселке Свердлово. После окончания девяти классов Захальской средней школы выучился на тракториста-машиниста сельхозпроизводства. Отслужил в армии, демобилизовался в звании младшего сержанта.
— Он был хорошим парнем, добрым, справедливым, отзывчивым и надежным другом, заботливым сыном, внуком и братом, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Максим Веретнов нашел свою вторую половинку и вместе с ней перебрался в Санкт-Петербург, шесть лет проработал там охранником. В октябре 2025 года заключил контракт и отправился «за ленточку». Попал в войска специального назначения — штурмовое подразделение. Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания 28 ноября, ему было 26 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Александр Протасов из Осинского района погиб в зоне СВО. Дома его ждали жена и трое детей.