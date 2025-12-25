Белорусы могут получить штраф 1260 рублей за вылов необычной рыбы до конца зимы

Белорусы могут получить штрафы до 1260 рублей за вылов этой необычной рыбы. Подробности рассказали в Республиканском государственно-общественном объединении «Белорусское общество охотников и рыболовов».
С 25 декабря вступил в силу ежегодный нерестовый запрет на ловлю налима на всех водоемах фонда рыболовных угодий страны. Он продлится до 28 февраля 2026 года.
«Налим, белорусское название — мянтуз, мянек, самая необычная из рыб Беларуси, внешне он чем-то напоминает сома, а голова похожа на лягушачью», — уточнили в БООР.
И заметили, что указанная рыба предпочитает реки и озера с холодной и чистой водой. Налим относится к семейству тресковых. Его сородичами являются исключительно морские рыбы, обитатели суровых северных морей. Вероятно, по указанной причине, налим активен лишь в ту пору, остальные рыбы уходят в самые глубокие места водоема и готовятся к зимовке.
Белорусским рыбакам следует помнить: если попался налим, то в момент действия запрета его следует отпустить. Иначе это может обернуться привлечением к административной либо уголовной ответственности.
Как пишет портал МЛЫН.BY штрафы для обычных белорусов составят от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей до 1 января 2026 года (в декабре одна базовая величина составляет 42 рубля). С 1 января штрафы составят от 450 до 1350 рублей (одна базовая величина будет составлять 45 рублей).
Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 20 до 100 базовых величин, от 840 до 4200 рублей в декабре 2025 года, а с января — от 900 до 4500 рублей. Для юрлиц — от 100 до 500 базовых. Или от 4200 до 21 000 рублей, а с января — от 4500 до 22 500 рублей.
