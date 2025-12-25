С 30 декабря паромная переправа на Ольхон приостановит работу. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства.
— Из-за неблагоприятных погодных условий и окончания навигации, работа паромной переправы будет осуществляться до 29 декабря 2025 года включительно, — уточнили в ведомстве.
Последний рейс в этом году состоится 29 декабря в 18:30 по маршруту «остров Ольхон-поселок Сахюрта».
Напомним, что расписание переправы также изменено: на пароме «Ольхонские ворота» до поселка Сахюрта можно уехать в 18:00, в обратном направлении — в 18:30. Паром «Семен Батагаев» работает по такому же расписанию. А «Дорожник» будет отходить от острова Ольхон в 18:30, а возвращаться в 19:00.