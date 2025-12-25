Уникальная машина для нанесения дорожной разметки появилась в Хабаровске

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, таких машин на Дальнем Востоке больше нет ни у кого. С её помощью можно наносить всю продольную и поперечную дорожную разметку термопластиком — этот материал намного лучше противостоит износу, чем краска. Это доказано на практике. Так, в минувшем дорожном сезоне полимер уже успели опробовать.