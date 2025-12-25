Уникальная машина для нанесения дорожной разметки появилась в Хабаровске

Автопарк хабаровского муниципального предприятия «Научно-производственный центр организации дорожного движения» пополнился новой машиной, которая способна наносить термопластиковую разметку. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оборудование приобрело городское управление дорог и внешнего благоустройства.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, таких машин на Дальнем Востоке больше нет ни у кого. С её помощью можно наносить всю продольную и поперечную дорожную разметку термопластиком — этот материал намного лучше противостоит износу, чем краска. Это доказано на практике. Так, в минувшем дорожном сезоне полимер уже успели опробовать.
— Для нанесения термопластиковой разметки мы использовали маленькую машину, у нее производительность не такая высокая. Новая машина сможет делать в два раза больше. К ней самостоятельно докупили дополнительное оборудование для подготовки материала. Полностью хотим отказаться от использования краски, — отметил директор предприятия Фёдор Зимовик.
Единственное негативное качество термопластика — его приходится долго варить. Весь процесс занимает не менее пяти часов. Поэтому, чтобы приступить к нанесению материала, котёл придётся запускать не позднее четырёх часов утра. Однако дорожников это не пугает — уже весной будущего года новая машина выйдет работать на городские улицы.