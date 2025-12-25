Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мошенники рассылают фальшивые платежки с фишинговыми кодами

Эксперты дали советы по защите от мошенников с квитанциями за ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии предупредили о новой волне мошенничества. В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики сообщили, что в регионе зафиксированы случаи рассылки поддельных квитанций за коммунальные услуги.

Специалисты ведомства пояснили, что злоумышленники встраивают в такие фальшивки QR-коды, которые ведут пользователей на мошеннические сайты- «двойники». Если отсканировать такой код и ввести на странице свои данные, можно лишиться денег или передать преступникам личную информацию.

Чтобы обезопасить себя, гражданам рекомендуется при получении платежки сверять все банковские реквизиты и суммы с информацией в предыдущих квитанциях или на официальном сайте своей управляющей компании. При малейших сомнениях в подлинности документа нужно сразу звонить или писать в УК для уточнений.

В министерстве также дали несколько универсальных советов по безопасности:

— Не стоит скачивать подозрительные файлы или открывать ссылки из непроверенных источников.

— Оплачивать коммуналку безопаснее всего через надежные сервисы: портал ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги. Дом», личный кабинет на сайте поставщика услуг или напрямую в офисе управляющей компании.

— Если вы обнаружили у себя или узнали от соседей о поддельной квитанции, нужно как можно быстрее сообщить об этом в полицию и предупредить других жителей дома.