В Башкирии мошенники рассылают фальшивые платежки с фишинговыми кодами

Чтобы обезопасить себя, гражданам рекомендуется при получении платежки сверять все банковские реквизиты и суммы с информацией в предыдущих квитанциях или на официальном сайте своей управляющей компании. При малейших сомнениях в подлинности документа нужно сразу звонить или писать в УК для уточнений.