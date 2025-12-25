В Башкирии мошенники рассылают фальшивые платежки с фишинговыми кодами

Жителей Башкирии предупредили о новой волне мошенничества. В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики сообщили, что в регионе зафиксированы случаи рассылки поддельных квитанций за коммунальные услуги.
Специалисты ведомства пояснили, что злоумышленники встраивают в такие фальшивки QR-коды, которые ведут пользователей на мошеннические сайты- «двойники». Если отсканировать такой код и ввести на странице свои данные, можно лишиться денег или передать преступникам личную информацию.
Чтобы обезопасить себя, гражданам рекомендуется при получении платежки сверять все банковские реквизиты и суммы с информацией в предыдущих квитанциях или на официальном сайте своей управляющей компании. При малейших сомнениях в подлинности документа нужно сразу звонить или писать в УК для уточнений.
В министерстве также дали несколько универсальных советов по безопасности:
— Не стоит скачивать подозрительные файлы или открывать ссылки из непроверенных источников.
— Оплачивать коммуналку безопаснее всего через надежные сервисы: портал ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги. Дом», личный кабинет на сайте поставщика услуг или напрямую в офисе управляющей компании.
— Если вы обнаружили у себя или узнали от соседей о поддельной квитанции, нужно как можно быстрее сообщить об этом в полицию и предупредить других жителей дома.