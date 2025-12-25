Ричмонд
На площади Евразии у Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение

Оно работает в одинаковом режиме в будние и праздничные дни.

8

На площади Евразии возле Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти три киловатта.

Вдоль пешеходных дорожек, прилегающих к центральной части площади, разместили световые столбики, а в перила вмонтировали специальные светильники. В них установлены светодиоды нейтрального белого цвета.

Осветительная установка работает в одном режиме в будние и праздничные дни. Для контроля ее технических параметров специалисты ГУП «Моссвет» используют автоматизированную локальную систему управления с передачей информации на центральный диспетчерский пункт.

Создание ландшафтного освещения будет способствовать повышению комфорта и улучшению декоративно-художественных качеств объекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва входит в число самых освещенных городов мира. Столица имеет передовые в России генерирующие мощности и потребляет свыше 43 миллиардов киловатт-часов электричества в год. Столько же, например, расходует Венгрия.

