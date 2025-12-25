На площади Евразии у Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение

На площади Евразии возле Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти три киловатта.
Вдоль пешеходных дорожек, прилегающих к центральной части площади, разместили световые столбики, а в перила вмонтировали специальные светильники. В них установлены светодиоды нейтрального белого цвета.
Осветительная установка работает в одном режиме в будние и праздничные дни. Для контроля ее технических параметров специалисты ГУП «Моссвет» используют автоматизированную локальную систему управления с передачей информации на центральный диспетчерский пункт.
Создание ландшафтного освещения будет способствовать повышению комфорта и улучшению декоративно-художественных качеств объекта.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва входит в число самых освещенных городов мира. Столица имеет передовые в России генерирующие мощности и потребляет свыше 43 миллиардов киловатт-часов электричества в год. Столько же, например, расходует Венгрия.