На площади Евразии у Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва входит в число самых освещенных городов мира. Столица имеет передовые в России генерирующие мощности и потребляет свыше 43 миллиардов киловатт-часов электричества в год. Столько же, например, расходует Венгрия.