Лев Бердичевский покинул пост главного тренера красноярского «Сокола»

25 декабря Лев Бердичевский покинул пост главного тренера красноярского хоккейного клуба «Сокол». Как пишут социальные сети команды, контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Панов. Большую часть игровой карьеры он провел в «Авангарде», в активе спортсмена титулы чемпиона МХЛ, чемпиона России и обладателя Кубка европейских чемпионов.
Панов стал тренером красноярского клуба в 2024 году.
Ранее мы писали, что накануне красноярский ФК «Енисей» объявил о назначении Сергея Ташуева новым главным тренером. Соглашение с 66-летним специалистом подписали на полтора года.