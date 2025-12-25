Перевозчик из ООО «Вектор» купил исторический особняк в центре Омска

Двухэтажный деревянный дом № 5А по улице Броз Тито был построен в 1925—1927 годах. Осенью 2025 года один аукцион по продаже здания уже был признан несостоявшимся. Тогда в адрес организаторов пришли запросы об информации на тему работы коммунальных сетей здания, арендаторах, обременениях и коммунальных долгах, но реальных заявок на торги так и не было.