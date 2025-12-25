Перевозчик из ООО «Вектор» купил исторический особняк в центре Омска

АО «Дом.РФ» провело аукцион по продаже особняка на улице Броз Тито в центре Омска, и выяснилось, что у здания был всего один потенциальный покупатель. Он и станет новым владельцем.
Продажа удалась со второй попытки. Аукцион считается несостоявшимся, так как поступила лишь одна заявка. Она была от ИП Виктора Трофимчука. Он оказался готов купить особняк по стартовой цене в 14,607 млн рублей.
Здание является объектом культурного наследия, с 1920-х годов и до 2023-го там находилось одно из подразделений областного УМВД.
Трофимчук работает в сфере пассажирских перевозок. Он директор ООО «Вектор», учредитель и директор ООО «Автотранс» и глава ассоциации автоперевозчиков «Автотранс».
Двухэтажный деревянный дом № 5А по улице Броз Тито был построен в 1925—1927 годах. Осенью 2025 года один аукцион по продаже здания уже был признан несостоявшимся. Тогда в адрес организаторов пришли запросы об информации на тему работы коммунальных сетей здания, арендаторах, обременениях и коммунальных долгах, но реальных заявок на торги так и не было.
Ранее о начале второго аукциона по этому особняку мы уже писали.