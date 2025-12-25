Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал исполнить мечты пятерых детей из разных регионов России в рамках акции «Елка желаний», в том числе подарить глобус и устроить встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
Глава министерства снял с елки шары с пожеланиями пятерых детей — трех мальчиков и двух девочек. Самый юный из них, шестилетний Александр из Москвы, мечтает о школьном рюкзаке. Мечта восьмилетнего Андрея, тоже живущего в Москве, — глобус.
«Может быть, чуть-чуть подождем, чтобы уже окончательные границы были на глобусе, но обязательно сделаем», — сказал министр.
Тринадцатилетняя Евангелина из Лосино-Петровского Московской области пожелала о встрече с самим главой МИД РФ. Владислав из ЛНР — ему 16 — хотел бы побывать на программе «Рассказы о русской истории». Ее ведущим выступает Владимир Мединский, с которым также мечтает встретиться семнадцатилетняя Полина из Воронежа.
«Ребята, всем поможем, все организуем», — подчеркнул Лавров.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.