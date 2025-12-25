«В живоловушки до сих пор не попалась ни одна». В Глубокском районе жители жалуются на нашествие лис, которые воруют кур

Под Глубоким жители бьют тревогу из-за нашествия лис, ворующих кур. Подробности приводит издание sb.by.
Лисы стали частыми гостями на подворьях жителей Глубокского района. К примеру, в Глубоком за последние месяцы было зафиксировано более десяти таких случаев. Так, лису видели жители райцентра на улице Полевой. Дикое животное, которое сидело на дороге с курицей в зубах, успели сфотографировать. Но затем лиса перемахнула через двухметровый забор.
Кроме того, животных, которые совсем не боятся людей, замечали на улицах Полевой, Чапаева, Строителей, а по улице Володарского лисы устраивают променад.
— Для Глубокского района лисы, выходящие к человеческим домам, стали заметной проблемой. Обычно обращения поступают от хозяев, которые держат домашнюю птицу. Живоловушки устанавливаем как раз возле курятников, но до сих пор в них не попалась ни одна лисица, — подчеркивает директор Глубокского ЖКХ Дмитрий Лежневич.
Чаще всего в живоловушки попадают другие животные: кошки и собаки, которые реагируют на аппетитную приманку. Лисы стали частыми гостями именно в городе. Они ищут легкую добычу около контейнерных площадок, также они воруют кур из курятников.
Начальник Глубокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Казак отмечает, что живоловушки для опытных лис являются детской игрушкой. Он уточнил, что для решения проблемы на районном заседании штаба было решено привлечь охотников, соответствующие службы и провести обследование потенциальных мест обитания лис вблизи городской черты.
— Лис выловят и отвезут в лес, чтобы выпустить подальше от населенных пунктов, — подчеркнул Казак.
Кроме того, будет проводиться обстрел (для отпугивания) лис в черте городе. За его пределами специалисты будут проводить отстрел. Ситуация находится под контролем председателя райисполкома.
Кстати, под Жабинкой после видео в соцсетях поймали лису, которая держала в страхе агрогородок.
