«В живоловушки до сих пор не попалась ни одна». В Глубокском районе жители жалуются на нашествие лис, которые воруют кур

— Для Глубокского района лисы, выходящие к человеческим домам, стали заметной проблемой. Обычно обращения поступают от хозяев, которые держат домашнюю птицу. Живоловушки устанавливаем как раз возле курятников, но до сих пор в них не попалась ни одна лисица, — подчеркивает директор Глубокского ЖКХ Дмитрий Лежневич.