Братчанин Максим Константинов завоевал «золото» Кубка Федерации санного спорта России

Представлявший на состязаниях Иркутскую область воспитанник спортшколы «Олимп» Максим Константинов завоевал «золото» в спринтерской гонке в одноместных санях. Всего же братский спортсмен по итогам Кубка стал обладателем трех медалей. Еще одну золотую медаль саночник завоевал в составе объединенной команды Москвы и Иркутской области в эстафете.
В заездах мужчин в одноместных санях Максим Константинов стал третьим, пропустив вперед саночника из Пермского края Максима Стародумова и еще одного уроженца Братска, двукратного чемпиона мира Семена Павличенко (сейчас он выступает за Ленинградскую область).
В соревнованиях приняли участие 35 сильнейших спортсменов из 7 регионов России.