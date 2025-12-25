Ричмонд
Братчанин Максим Константинов завоевал «золото» Кубка Федерации санного спорта России

Братчанин Максим Константинов успешно выступил на всероссийском Кубке по санному спорту, посвященном памяти экс-руководителя федерации этого вида спорта Леонида Гарта. Соревнования прошли в Сочи. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Федерацию санного спорта России.

Источник: ТК Город

Представлявший на состязаниях Иркутскую область воспитанник спортшколы «Олимп» Максим Константинов завоевал «золото» в спринтерской гонке в одноместных санях. Всего же братский спортсмен по итогам Кубка стал обладателем трех медалей. Еще одну золотую медаль саночник завоевал в составе объединенной команды Москвы и Иркутской области в эстафете.

В заездах мужчин в одноместных санях Максим Константинов стал третьим, пропустив вперед саночника из Пермского края Максима Стародумова и еще одного уроженца Братска, двукратного чемпиона мира Семена Павличенко (сейчас он выступает за Ленинградскую область).

В соревнованиях приняли участие 35 сильнейших спортсменов из 7 регионов России.