Братчанин Максим Константинов завоевал «золото» Кубка Федерации санного спорта России

Представлявший на состязаниях Иркутскую область воспитанник спортшколы «Олимп» Максим Константинов завоевал «золото» в спринтерской гонке в одноместных санях. Всего же братский спортсмен по итогам Кубка стал обладателем трех медалей. Еще одну золотую медаль саночник завоевал в составе объединенной команды Москвы и Иркутской области в эстафете.