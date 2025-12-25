«Движение временно закрыто на Москворецкой набережной, на Кремлевской набережной, на набережной Академика Туполева, на Сыромятнической набережной, на Костомаровской набережной, на Полуярославской набережной, на Серебрянической набережной, на Устьинской набережной», — говорится в сообщении. О причинах закрытия не сообщается.
В центре Москвы для транспорта временно закрыли восемь набережных
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь столичных набережных временно закрыты для движения автомобилей. Водителей просят выбирать маршруты заранее, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.