В центре Москвы для транспорта временно закрыли восемь набережных

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь столичных набережных временно закрыты для движения автомобилей. Водителей просят выбирать маршруты заранее, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение временно закрыто на Москворецкой набережной, на Кремлевской набережной, на набережной Академика Туполева, на Сыромятнической набережной, на Костомаровской набережной, на Полуярославской набережной, на Серебрянической набережной, на Устьинской набережной», — говорится в сообщении. О причинах закрытия не сообщается.