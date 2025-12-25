Нацпарку «Беловежская пуща» передали под охрану места обитания барсука и мухоловки-белошейки

Так, в Пашуковском, Ясеньском, Королево-Мостовском лесничествах специалисты обнаружили мухоловку-белошейку. На определенных участках, в частности, запрещается проводить рубки леса, заготавливать живицу и второстепенные лесные ресурсы, заниматься побочным лесопользованием в гнездовой период с 1 мая по 15 июля. Кроме того, нельзя вырубать старовозрастные дуплистые деревья.