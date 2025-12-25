Ричмонд
Нацпарку «Беловежская пуща» передали под охрану места обитания барсука и мухоловки-белошейки

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе передали под охрану места обитания диких животных, внесенных в Красную книгу Беларуси. Решение Каменецкого райисполкома от 16 декабря 2025 года № 2416 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Выявленные места обитания краснокнижников передали под охрану национальному парку «Беловежская пуща». На этих территориях введен специальный режим охраны и использования.

Так, в Пашуковском, Ясеньском, Королево-Мостовском лесничествах специалисты обнаружили мухоловку-белошейку. На определенных участках, в частности, запрещается проводить рубки леса, заготавливать живицу и второстепенные лесные ресурсы, заниматься побочным лесопользованием в гнездовой период с 1 мая по 15 июля. Кроме того, нельзя вырубать старовозрастные дуплистые деревья.

Места обитания барсука обыкновенного отмечены на территории Дмитровичского, Белянского, Пашуковского, Королево-Мостовского лесничеств. Например, там запрещается выполнение работ по гидротехнической мелиорации, а также работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, проведение рубок леса. Требуется регулировать численность лисицы, енотовидной собаки.

Решение Каменецкого райисполкома вступает в силу после его официального опубликования.