Нацпарку «Беловежская пуща» передали под охрану места обитания барсука и мухоловки-белошейки

Выявленные места обитания краснокнижников передали под охрану национальному парку «Беловежская пуща». На этих территориях введен специальный режим охраны и использования.
Так, в Пашуковском, Ясеньском, Королево-Мостовском лесничествах специалисты обнаружили мухоловку-белошейку. На определенных участках, в частности, запрещается проводить рубки леса, заготавливать живицу и второстепенные лесные ресурсы, заниматься побочным лесопользованием в гнездовой период с 1 мая по 15 июля. Кроме того, нельзя вырубать старовозрастные дуплистые деревья.
Места обитания барсука обыкновенного отмечены на территории Дмитровичского, Белянского, Пашуковского, Королево-Мостовского лесничеств. Например, там запрещается выполнение работ по гидротехнической мелиорации, а также работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, проведение рубок леса. Требуется регулировать численность лисицы, енотовидной собаки.
Решение Каменецкого райисполкома вступает в силу после его официального опубликования.