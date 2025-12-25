Шеф-повар из Перми победил в телешоу «Битва шефов»

Профессиональный шеф-повар из Перми Сусанна Гукасян победила в 26-й серии пятого сезона телешоу «Битва шефов» на канале «Пятница». Спор за пермячку для выбора в свои команды вели шефы Ренат Агзамов и Константин Ивлев.
На презентации блюд Сусанна представила сырники из локального пермского творога с черничным вареньем и кремом на основе сыра «Филадельфия». Пермячку в сою команду пригласил Ренат Агзамов.
На пути к финалу участники «Битвы» шефов приготовили чимичангу с обжаренным во фритюре буррито, классический французский рыбный матлот. В последнем этапе конкурса шефов поразила лазанья Сусанны Гукасян. Она использовала бланшированную капусту вместо листьев теста. Шеф-повар из Перми в качестве главного приза получил «чаевые» в размере 100 тыс. руб.
Сусанне Гукасян — 37 лет. В хрупкой на вид женщине кроется огромная сила, которую она реализует в необычном хобби. Пермский шеф в свободное время занимается пауэрлифтингом и жимом штанги. При весе 52 кг Сусанна жмет от груди штангу в 75 кг!