Шеф-повар из Перми победил в телешоу «Битва шефов»

Сусанне Гукасян — 37 лет. В хрупкой на вид женщине кроется огромная сила, которую она реализует в необычном хобби. Пермский шеф в свободное время занимается пауэрлифтингом и жимом штанги. При весе 52 кг Сусанна жмет от груди штангу в 75 кг!