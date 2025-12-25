Глава Минприроды примет участие в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции «Елка желаний» исполнит желания четырех детей из разных регионов России.
Так, он снял с елки шарик с желанием Григория семи лет из Зеленограда. Они вместе с сестрой Евой мечтают увидеть закулисье передачи «Спокойной ночи, малыши!». «Я уверен, что 100% у него это получится», — отметил министр.
Десятилетняя Самира из Набережных Челнов мечтает об игрушечной железной дороге, а ее ровесник Никита из Барнаула хочет получить в подарок набор диафильмов.
«Какие все чудесные новогодние желания. Дорогие друзья, хочу пожелать вам в Новый год не стесняться загадывать и ставить цели. И я уверен, что у вас все сбудется и получится. И пускай это происходит не только в Новый год, а все 365 дней в году в вашей жизни», — сказал Козлов.
Акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.