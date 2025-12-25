Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках «Елки желаний»

Зампред правительства обещал помочь 15-летнему Ратмиру из Ульяновска, который мечтает побывать в роли губернатора. Кроме того, Чернышенко подарит 14-летней Виктории из Мелитополя лук для стрельбы. Также братья Павел и Роман из Свердловской области хотели бы посетить Главный храм Вооруженных сил России, а 15-летняя Ладислава из Перми попросила у зампреда правительства хоккейный шлем.