Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечты пятерых детей, сообщили в пресс-службе правительства.
Зампред правительства обещал помочь 15-летнему Ратмиру из Ульяновска, который мечтает побывать в роли губернатора. Кроме того, Чернышенко подарит 14-летней Виктории из Мелитополя лук для стрельбы. Также братья Павел и Роман из Свердловской области хотели бы посетить Главный храм Вооруженных сил России, а 15-летняя Ладислава из Перми попросила у зампреда правительства хоккейный шлем.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.