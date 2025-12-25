Красноярцев снова просят проголосовать за стелу на въезде в город

Сегодня стартовал заключительный этап II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». В финальной «битве» участвуют города-лидеры в своих категориях: Красноярск, Уфа, Нижний Новгород, Новомосковск, Братск, Сыктывкар, Смоленск, Ярославль и Тула.
Напомним, в полуфинале наш город, представленный стелой «Красноярск — город трудовой доблести» на въезде со стороны аэропорта, набрал более 17 тысяч голосов.
Теперь у красноярцев снова просят поддержки.
«Стела на въезде в Красноярск может получить звание “самой лучшей”. А город — миллион рублей на строительство нового такого объекта (в другом месте, конечно же). Для этого нужны ваши голоса, а также голоса ваших близких, друзей и знакомых. Переходите по ссылке и выбирайте Красноярск», — призвали жителей в ТГ-канале мэрии «ГрадВестник».