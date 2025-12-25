Белорусы могут бесплатно посетить Национальный художественный музей 25 декабря

Музей предлагает белорусам посетить основная экспозиция и текущие выставки, а также концерт «Новогодний Чайковский». И отметили, что Национальный художественный музей будет работать 25 декабря в Рождество с 13.00 до 21.00. Однако бесплатный вход не будет действовать на экскурсионное обслуживание, а также на сборную интерактивную программу «Каляднымі сцежкамі».