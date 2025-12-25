Ричмонд
Белорусы могут бесплатно посетить Национальный художественный музей 25 декабря

Национальный художественный музей сказал про бесплатный вход для белорусов 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут бесплатно посетить Национальный художественный музей 25 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе НХМ.

«В преддверии новогодних праздников Художественный также дарит подарки — свободный вход для всех 25 декабря», — сказано в сообщении.

Музей предлагает белорусам посетить основная экспозиция и текущие выставки, а также концерт «Новогодний Чайковский». И отметили, что Национальный художественный музей будет работать 25 декабря в Рождество с 13.00 до 21.00. Однако бесплатный вход не будет действовать на экскурсионное обслуживание, а также на сборную интерактивную программу «Каляднымі сцежкамі».

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.

Кстати, белорусский певец Дмитрий Колдун сказал о самых необычных подарках от поклонников: «Страусиный коготь, волчий зуб… Считают, что я — колдун, и мне это все надо».

Тем временем знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски про необычные записки.