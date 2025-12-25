Ричмонд
В Красноярске открылась выставка «Осторожно: хрупкое!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 13 декабря в музее на проспекте Красноярский рабочий, 68 работает выставка «Осторожно: хрупкое!», посвященная художественному стеклу и фарфору из музейного собрания.

Источник: НИА Красноярск

В экспозиции представлено около 300 произведений декоративно-прикладного искусства — от предметов XVIII века до работ XXI столетия. Выставка охватывает широкий исторический диапазон и показывает, как менялись формы, технологии и художественные подходы в стеклоделии и фарфоре.

Название проекта отсылает не только к физической хрупкости материалов, но и к их культурной, исторической и художественной ценности, требующей бережного отношения.

В экспозиции представлены художественное стекло советского периода, западноевропейский фарфор и стекло конца XIX—XX вв.еков, дореволюционные предметы, отражающие эстетику быта и историю стекольных заводов, а также отдельный тематический раздел с произведениями Гусевского хрустального завода.

Для удобства посетителей подготовлен путеводитель по выставке, который помогает ориентироваться в экспозиции и исторических периодах.