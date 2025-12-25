В Красноярске открылась выставка «Осторожно: хрупкое!»

В экспозиции представлено около 300 произведений декоративно-прикладного искусства — от предметов XVIII века до работ XXI столетия. Выставка охватывает широкий исторический диапазон и показывает, как менялись формы, технологии и художественные подходы в стеклоделии и фарфоре.
Название проекта отсылает не только к физической хрупкости материалов, но и к их культурной, исторической и художественной ценности, требующей бережного отношения.
В экспозиции представлены художественное стекло советского периода, западноевропейский фарфор и стекло конца
Для удобства посетителей подготовлен путеводитель по выставке, который помогает ориентироваться в экспозиции и исторических периодах.