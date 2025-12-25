В Иркутской области появятся шесть трезвых сел

«Введение запрета обусловлено необходимостью снижения потребления алкогольной продукции, так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков, что влияет на здоровье и качество жизни населения», — добавили в пресс-службе.