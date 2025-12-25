В 2026 году на Ольхоне не будет фестиваля ледовых скульптур. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей организаторов.
— В 2026 году Olkhon Ice fest не планируется. Готовимся и надеемся, что в 2027 году команде организаторов удастся решить все вопросы, — объяснили участники проекта.
Дело в том, что на будущий год уже разработали новую концепцию и провели подготовительную работу. Однако несмотря на всю подготовку, команда проекта столкнулась с трудностями в привлечении внешних источников финансирования. Так, в 2025 году фестиваль посетило 27 тысяч человек, среди них более 60% — это гости из других региона страны.
Ранее КП-Ирктуск рассказала, что с 30 декабря паромная переправа на Ольхон приостановит работу. Последний рейс в этом году состоится 29 декабря в 18:30.