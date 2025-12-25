Инженеры объяснили вибрации Яблоновского моста его конструктивными особенностями

Доцент кафедры транспортных сооружений Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Александр Маринин подчеркнул, что мост подвергается динамическому воздействию от движения автотранспорта и ветровым нагрузкам, что приводит к естественным вибрациям. По его словам, такие колебания заложены в проект и свидетельствуют о гибкости и надежности конструкции. Специалист отметил, что статичное поведение моста, напротив, могло бы вызывать беспокойство.