Инженеры объяснили вибрации Яблоновского моста его конструктивными особенностями

Новый Яблоновский мост в Краснодаре: эксперты пояснили колебания конструкции.

Источник: Комсомольская правда

Ощущаемые колебания на введенном в эксплуатацию Яблоновском мосту в Краснодаре не являются признаком неполадок, а обусловлены проектными решениями. Эксперты в области мостостроения разъяснили, что это нормальное явление для подобных инженерных сооружений, сообщает телеканал «Kубань 24».

Доцент кафедры транспортных сооружений Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Александр Маринин подчеркнул, что мост подвергается динамическому воздействию от движения автотранспорта и ветровым нагрузкам, что приводит к естественным вибрациям. По его словам, такие колебания заложены в проект и свидетельствуют о гибкости и надежности конструкции. Специалист отметил, что статичное поведение моста, напротив, могло бы вызывать беспокойство.

Новый Яблоновский мост построен с применением современных технологий и рассчитан на интенсивное движение, а его гибкость обеспечивает долговечность эксплуатации. Местные жители, регулярно пересекающие мост, как правило, уже привыкли к этим ощущениям.