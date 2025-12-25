Патриарх Кирилл поздравил глав инославных церквей с Рождеством

Рождество Христово в ночь на 25 декабря отмечают держащиеся григорианского календаря Римско-Католическая церковь с множеством входящих в нее объединений, англикане, лютеране, часть пятидесятников и баптистов, а также перешедшие на новоюлианский календарь православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. При этом Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская поместная церкви, а также монастыри Афона и ряд протестантских объединений живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.