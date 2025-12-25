Ричмонд
Патриарх Кирилл поздравил глав инославных церквей с Рождеством

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав инославных церквей, празднующих Рождество по григорианскому календарю. Об этом сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московской патриархии.

Источник: РИА "Новости"

«Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Желаю вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вашей пастве — мира и благоденствия», — говорится в патриаршем поздравлении.

В числе адресатов послания Папа Римский Лев XIV; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III; Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

Рождество Христово в ночь на 25 декабря отмечают держащиеся григорианского календаря Римско-Католическая церковь с множеством входящих в нее объединений, англикане, лютеране, часть пятидесятников и баптистов, а также перешедшие на новоюлианский календарь православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. При этом Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская поместная церкви, а также монастыри Афона и ряд протестантских объединений живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.

