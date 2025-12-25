Мишустин призвал авиакомпании обеспечить бесперебойную работу на Новый год

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новогодние праздники требуют от авиакомпаний активной работы — перевозки как пассажиров, так и грузов должны быть эффективными и четкими, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским.
«Новогодние праздники — это всегда очень активная работа, в том числе “Аэрофлота”. Большие такие объемы как перевозки пассажиров, так и грузов, с которыми надо справляться эффективно — чтобы здесь все четко было. Поскольку это очень важно для людей, когда они планируют свои новогодние каникулы, едут в гости или возвращаются из регионов», — сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что компания «Аэрофлот» развивается, однако важно постоянно улучшать бизнес-процессы на основе обратной связи от пассажиров.