Пермяков просят помочь в поиске пожилого мужчины в серой куртке

«Владимир Фёдорович Токарев ушёл в неизвестном направлении 24 декабря в дневное время в Дзержинском районе Перми. Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8−922−34567−02 или 112», — говорится в сообщении отряда.