Пермяков просят помочь в поиске пожилого мужчины в серой куртке

Поисковики отряда «Прикамье Поиск» просят помочь в розыске пропавшего пожилого мужчины в Перми.
«Владимир Фёдорович Токарев ушёл в неизвестном направлении 24 декабря в дневное время в Дзержинском районе Перми. Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8−922−34567−02 или 112», — говорится в сообщении отряда.
Поисковики обращают внимание, что на улице стоят сильные морозы, а у пенсионера могут быть проблемы с памятью.
Пропавшему мужчине на вид 70 лет, его рост 170 см, телосложение худощавое, волосы седые.
Пенсионер был одет в серую куртку, серые перчатки, синюю шапку, синие брюки и обут в чёрные сапоги.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.