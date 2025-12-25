Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяков просят помочь в поиске пожилого мужчины в серой куртке

У пенсионера могут быть провалы в памяти.

Источник: Соцсети

Поисковики отряда «Прикамье Поиск» просят помочь в розыске пропавшего пожилого мужчины в Перми.

«Владимир Фёдорович Токарев ушёл в неизвестном направлении 24 декабря в дневное время в Дзержинском районе Перми. Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8−922−34567−02 или 112», — говорится в сообщении отряда.

Поисковики обращают внимание, что на улице стоят сильные морозы, а у пенсионера могут быть проблемы с памятью.

Пропавшему мужчине на вид 70 лет, его рост 170 см, телосложение худощавое, волосы седые.

Пенсионер был одет в серую куртку, серые перчатки, синюю шапку, синие брюки и обут в чёрные сапоги.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.